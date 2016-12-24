Житель Мордовии сохранил права, оплатив штрафы ГИБДД

Житель Саранска оплатил 23 штрафа ГИБДД и задолженность по налогам после ограничения в специальном праве на управление транспортным средством.

На исполнении в отделении судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Республике Мордовия находились исполнительные производства о взыскании с гражданина задолженности по штрафам ГИБДД и по налогам на общую сумму более 22 тыс. руб.

В добровольном порядке мужчина задолженность не оплачивал. В рамках исполнительного производства в отношении должника были применены меры принудительного исполнения, в том числе вынесено постановление об ограничении в специальном праве на управление транспортным средством. Кроме того, в связи с тем, что гражданин по месту регистрации не появлялся, был объявлен в розыск.

Вскоре автомобиль должника был остановлен инспекторами ГИБДД в Лямбирском районе республики. Судебный пристав, осуществляющий розыск, незамедлительно выехал на место, взял объяснение с гражданина и предупредил о применении к нему мер принудительного исполнения в случае дальнейшей неуплаты задолженности.

На следующий день должник явился в отделение судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.