Житель Мордовии сохранил права, оплатив штрафы ГИБДД

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Житель Саранска оплатил 23 штрафа ГИБДД и задолженность по налогам после ограничения в специальном праве на управление транспортным средством.
На исполнении в отделении судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Республике Мордовия находились исполнительные производства о взыскании с гражданина задолженности по штрафам ГИБДД и по налогам на общую сумму более 22 тыс. руб.
В добровольном порядке мужчина задолженность не оплачивал. В рамках исполнительного производства в отношении должника были применены меры принудительного исполнения, в том числе вынесено постановление об ограничении в специальном праве на управление транспортным средством. Кроме того, в связи с тем, что гражданин по месту регистрации не появлялся, был объявлен в розыск.
Вскоре автомобиль должника был остановлен инспекторами ГИБДД в Лямбирском районе республики. Судебный пристав, осуществляющий розыск, незамедлительно выехал на место, взял объяснение с гражданина и предупредил о применении к нему мер принудительного исполнения в случае дальнейшей неуплаты задолженности.
На следующий день должник явился в отделение судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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