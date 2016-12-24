В Саранске нетрезвых водителей выявляли в дорожном коридоре

На территории республики сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Рейды по выявлению нарушителей, которые не побоялись сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, прошли во всех районах города и республики.

В Саранске мероприятие было организовано таким образом, что проверке подвергался каждый водитель, двигающийся в потоке. Был сформирован коридор для автомобилей, объехать который автовладельцам не представлялось возможным. Исключение составляли только водители общественного транспорта и автомобилей специального назначения.

За два дня проведения операции сотрудниками Госавтоинспекции Мордовии было выявлено 28 водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде, из них трое совершили данное правонарушение повторно, в связи с чем будут привлечены к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» продолжается. Массовые проверки водителей на состояние опьянения на территории республики организуются каждый день. Госавтоинспекция Мордовии напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.