Задался вопросом на городской педагогической конференции мэр Саранска Пётр Тултаев



В Саранске прошла ежегодная городская педагогическая конференция. В мероприятии принял участие мэр столицы Мордовии Пётр Тултаев. Работу конференции предваряла выставка «Галерея талантов», на которой были представлены работы учащихся городских школ по различным направлениям.

В рамках конференции прозвучали вопросы, в целом касающиеся городской системы образования, например, создание индивидуальной траектории развития для каждого ребёнка в школьных условиях. Руководители некоторых городских школ поделились и отдельными успешно зарекомендовавшими себя практиками.

В завершении Глава города Пётр Тултаев подвел итоги совместной работы: «Тему мы затронули, на мой взгляд, очень глобальную. Ведь можно и так сказать: успешный гражданин – успешная страна. Но как сделать так, чтобы ребенок стал успешным? Многое в этом зависит от семьи, родителей, насколько они помогают ему раскрывать себя. Конечно же, важнейшее звено в этой цепи роль школы, учителя.



В результате, все мы хотим, чтобы выпускник школы, выйдя за ее порог, не потерялся в жизни, чтобы те знания, которые он получил в школе, были конкурентоспособными. Состояться в жизни – ключевая задача. Знания очень важны, но, выходя из школы, ребенок должен быть и духовно богатым, интересоваться культурой, искусством, литературой – быть воспитанной личностью.



Но если мы говорим об успешности, то, в конечном счете, успешность должна кормить семью, помогать зарабатывать, неважно где, но честно. При этом, наличие диплома о высшем образовании зачастую еще не признак, того что молодой человек найдет работу, нужную ему, стране, востребованную на рынке труда. Поэтому нам совместно нужно обращать внимание на востребованность рабочих профессий, уже в школе находить общий язык с родителями и направлять школьника в эту среду. Главное в этом деле – школа и семья. Если цепочка родители-ребенок-педагоги работает, то многие проблемы будут решены».



