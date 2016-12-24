Первым вице-мэром Саранска назначен Илья Соколов

С 24 августа первым заместителем Главы городского округа Саранск – директором Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск назначен Илья Владиславович Соколов. Об этом сегодня на рабочем совещании в Администрации города сообщил мэр Пётр Тултаев, отметив значительный опыт работы нового заместителя, в том числе в органах местного самоуправления и государственной власти.

«Сфера городского хозяйства, которую Илья Владиславович будет курировать, сложная, проблем немало, требует ежедневного и ежечасного участия в ней. Уверен, Вы быстро окунётесь во все проблемы и в рамках своих полномочий и обязанностей активно будете помогать решать их», – сказал Пётр Тултаев.

Илья Соколов подчеркнул, что задач очень много и все они известны. «Я не сторонник того, чтобы ломать то, что бесперебойно работает. Нужно пересмотреть все резервы для роста. Главная задача – максимально использовать положительно накопленный опыт. Считаю, что основной показатель результата нашей деятельности – мнение жителей», – отметил Илья Соколов.

С января 2021 года он занимал должность старшего советника Главы Республики Мордовия администрации Главы и Правительства Республики Мордовия. В нынешних должностных обязанностях первого заместителя Главы городского округа Саранск – кураторство сфер ЖКХ, дорожного строительства, транспорта, гражданской обороны, работа с территориальными общественными самоуправлениями, товариществами собственников жилья, оперативное руководство структурными подразделениями Департамента городского хозяйства. Кроме того - руководство аукционной комиссией по привлечению кредитных ресурсов банков, комиссиями - по отбору управляющих компаний для обслуживания многоквартирных домов, по аттестации руководителей муниципальных предприятий городского округа Саранск, административными комиссиями. Также первый заместитель Главы города рассматривает вопросы, связанные с работой казенных учреждений городского округа, в том числе – Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства, Транспортного управления и муниципальных предприятий, обеспечивающих город коммунальными услугами.