Мордовия из-за пожара в заповеднике предложит внести изменения в российское законодательство

Мордовия, где с начала августа действует крупный пожар в заповеднике, выступит с инициативой изменения законодательства об уборке на заповедных территориях валежника, который часто становится причиной возгораний. Об этом ТАСС сообщил во вторник врио Главы Мордовии Артём Здунов.

«Надо принимать принципиальное решение по уборке на территории заповедника валежника, который становится причиной возгораний. Но сейчас расчистить ветровальную и буреломную древесину невозможно, так как это противоречит законодательству об особо охраняемых территориях, согласно которому нуждающиеся в лесовосстановлении земли должны быть оставлены на естественное заращивание. Мы будем обращаться в федеральный центр с этим вопросом. Сейчас Госсобрание Мордовии прорабатывает предложения по совершенствованию федерального законодательства, определяющего подходы к уборке валежника», - сказал корреспонденту ТАСС Артём Здунов.

Руководитель республики напомнил, что с 2010 года, когда в Мордовском государственном природном заповеднике сгорело 12 тыс. га леса, возгорание валежника происходило неоднократно. «Это костер под открытым небом. И это будет постоянно, есть и человеческий фактор, и природный, эту угрозу надо устранить. Огромное количество сил и средств уходит на этот пожар: шесть самолетов подняли в воздух, привлечены вертолеты, 1,5 тыс. человек, тяжелая техника, которую мы, в том числе, сняли со строительных объектов», - отметил Артём Здунов.