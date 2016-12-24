Как не ошибиться при выборе кадастрового инженера

В настоящее время услуги кадастровых инженеров пользуются большой популярностью. У правообладателей часто возникает вопрос: как правильно и грамотно выбрать кадастрового инженера, чтобы не ошибиться.

В интернете существует широкий выбор организаций, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют кадастровую деятельность, при этом кто-то завлекает ценой, кто-то сроками выполнения работ, а кто-то качеством выполненных работ.

Заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Республике Мордовия Марина Ботникова поясняет:

«Кадастровый инженер – это специалист, оказывающий услуги в сфере кадастра и землеустройства. В его полномочия входит подготовка межевых планов, технических планов, актов обследования. Кадастровый инженер должен состоять в саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Данные сведения можно посмотреть на сайте Росреестра в разделе «Физическим лицам. Получение сведений из государственного реестра кадастровых инженеров». Также кадастровый инженер может работать как индивидуальный предприниматель или в штате сотрудников организации, при этом общее количество кадастровых инженеров в организации не может быть менее двух.

Перед выбором кадастрового инженера можно поинтересоваться результатами его профессиональной деятельности, которая имеется на сайте Росреестра в разделе «Деятельность. Обеспечение кадастровой деятельности. Государственный реестр кадастровых инженеров. Внесение сведений в государственный реестр кадастровых инженеров. Сведения о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров», в ней имеется информация о количестве выполненных работ и количестве приостановок и отказов в государственном кадастровом учете. На основании этих данных можно сделать вывод о качестве работ, производимых кадастровым инженером. Ежемесячно на базе Многофункциональных центов на информационных стендах Управлением размещается рейтинг кадастровых инженеров, отражающий результаты их профессиональной деятельности».

С кадастровым инженером необходимо заключить договор подряда, который будет содержать информацию о сроках, видах выполняемых услуг, местоположении объекта и результате выполнения работ (межевой план, технический план, акт обследования).

Обращаем внимание, что межевой (технический) план органом регистрации прав принимается в электронном виде. Таким образом, результат выполненных кадастровых работ кадастровый инженер должен предоставить заказчику в электронном виде на CD-R диске. Заказчик может потребовать (если это предусмотрено договором оказания услуг) бумажный вариант подготавливаемого документа.

Некачественная работа кадастрового инженера может быть чревата для правообладателя приостановкой или даже отказом в государственном кадастровом учете объекта недвижимости, поэтому стоит отнестись к выбору специалиста внимательно.