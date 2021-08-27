27 августа 2021 года состоится Республиканское родительское собрание

Футболисты «Саранска» сыграют с командой Премьер-лиги
С какой именно - определит жребий
В прямом эфире будут даны ответы на вопросы родителей обучающихся. Общение пройдёт в формате диалога с включениями из районов республики. Об этом сообщает Министерство образования Мордовии.
Онлайн-трансляция будет организована на YouTube-канале ПЕДАГОГ13.РУ - https://youtu.be/7ihwFu0zXwk
Задать все интересующие вопросы можно, заполнив форму - https://forms.gle/kHyh9wW9vQFpBZA28
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С какой именно - определит жребий
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