27 августа 2021 года состоится Республиканское родительское собрание

В прямом эфире будут даны ответы на вопросы родителей обучающихся. Общение пройдёт в формате диалога с включениями из районов республики. Об этом сообщает Министерство образования Мордовии.

Онлайн-трансляция будет организована на YouTube-канале ПЕДАГОГ13.РУ - https://youtu.be/7ihwFu0zXwk

Задать все интересующие вопросы можно, заполнив форму - https://forms.gle/kHyh9wW9vQFpBZA28