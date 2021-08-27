27 августа 2021 года состоится Республиканское родительское собрание

Новости

В прямом эфире будут даны ответы на вопросы родителей обучающихся. Общение пройдёт в формате диалога с включениями из районов республики. Об этом сообщает Министерство образования Мордовии.

Онлайн-трансляция будет организована на YouTube-канале ПЕДАГОГ13.РУ - https://youtu.be/7ihwFu0zXwk

Задать все интересующие вопросы можно, заполнив форму - https://forms.gle/kHyh9wW9vQFpBZA28

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Новое расписание

С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов

Готовность №1

В школах Саранска к началу нового учебного года установят дополнительные камеры видеонаблюдения

1
Заказать рекламу
1
1
1