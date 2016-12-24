Дело на 2 миллиона

В Мордовии экс-полицейские предстанут перед судом за уголовные «комбинации»

Следственный комитет по РМ завершил расследование резонансного уголовного дела о злоупотреблениях бывших полицейских чинов в Ковылкинском районе. Их уголовные «комбинации» разоблачили сотрудники Управления ФСБ по РМ. Кроме всего прочего, бывшим стражам правопорядка инкриминируется и крупное мошенничество – на 2 миллиона рублей. Дело уже получило утвержденное прокурором обвинительное заключение и передано в суд.

В предстоящем судебном разбирательстве будут участвовать экс-начальник Ковылкинского райотдела полиции и его бывший коллега – заместитель начальника местного уголовного розыска. По версии следствия, в 2018 году полицейские проявили такое неуемное служебное рвение, что вышли в своей оперативной работе за рамки закона. Но ведь требовалось продемонстрировать высокую эффективность правоохранительной работы, а посему у них были все средства хороши.

В разработанной операции главная роль отводилась доверенному лицу - жительнице города Ковылкино. С помощью девушки полицейские смогли поймать с наркотиками приехавшего в Мордовию мужчину из Пензы. По специальной наводке тот приобрел наркоту и был задержан с поличным.

«Наркомана» до кучи обвинили еще и по липовому административному правонарушению и на время закрыли за решеткой. Следом «наводчица» по указанию полицейских сообщила родственникам задержанного мужчины о случившихся с ним неприятностях, которые могут обернуться длительным тюремным заключением. И смогла убедить их раскошелиться на 2 миллиона рублей за «мягкий приговор» - его должны были обеспечить высокопоставленные знакомые в погонах.

Деньги были переданы, но ситуацию это никак не изменило. Как отмечают в Следственном комитете по РМ, в результате мужчина незаконно был привлечен не только к административной ответственности в виде штрафа, а также к уголовной ответственности с последующим осуждением к длительному сроку лишения свободы. Теперь уже его «обидчики» будут уповать на снисхождение, чтобы не отправится по стопам бедолаги за решетку.