Врио Главы Мордовии Артём Здунов посетил Саранский механический завод

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Врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов 23 августа посетил Саранский механический завод, где ознакомился с действующим производством и обсудил с руководством предприятия задачи на перспективу. Так, при поддержке Минпромторга России планируется финансирование мероприятий по развитию производственной площадки завода в размере 1,2 млрд. рублей, что позволит модернизировать текущие мощности и расширить номенклатуру выпускаемой продукции. 

В настоящее время на Саранском механическом заводе трудятся свыше 600  человек. Значительный рост объемов производства и реализации продукции наблюдается, начиная с 2020 года. В условиях пандемии COVID-19 в минувшем году предприятие оперативно разработало и внедрило в серийное производство системы клапанные быстроразъемные, применяемые для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Данной продукцией были обеспечены медицинские учреждения Республики Мордовия, Астраханской, Пензенской, Мурманской и Липецкой областей. 

За первое полугодие 2021 года предприятие в 1,5 раза увеличило объемы производства по  сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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