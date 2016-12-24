В Саранске водитель на «Гранте» ночью врезался в грузовик

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 22 августа в 02 часа 45 минут на улице Лодыгина в Саранске 43-летний мужчина за рулем автомашины «Лада Гранта» проявил невнимательность и врезался в стоявший на дороге в попутном направлении грузовик «ЗИЛ 433362». В результате ДТП управлявший «Грантой» водитель с различными травмами был госпитализирован в больницу. В отношении него составлен административный материал за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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