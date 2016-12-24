Саранские власти не намерены ослаблять противопожарный контроль

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Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова
Рейды по проверке соблюдения мер пожарной безопасности в Саранске будут продолжены. «В первую очередь, нужно мониторить места отдыха. Также профилактическую работу необходимо проводить с жителями частного сектора», - распорядился мэр города Петр Тултаев. Он отметил, что рейдовые мероприятия должны проходить, в том числе, накануне 1 сентября, а также в День знаний.
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Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова
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