Саранские власти не намерены ослаблять противопожарный контроль

Наш город

Рейды по проверке соблюдения мер пожарной безопасности в Саранске будут продолжены. «В первую очередь, нужно мониторить места отдыха. Также профилактическую работу необходимо проводить с жителями частного сектора», - распорядился мэр города Петр Тултаев. Он отметил, что рейдовые мероприятия должны проходить, в том числе, накануне 1 сентября, а также в День знаний.

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