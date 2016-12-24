Артём Здунов высоко оценил проекты школьников образовательной смены «Бинилект»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 21 августа посетил закрытие смены «Бинилект», которая в течение трёх недель работала в Саранске на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Эта образовательная смена была организована для талантливых ребят - учащихся 7 – 10 классов, победителей региональных и всероссийских олимпиад. Программа обучения включала очень серьёзные направления, касающиеся основ управления, экономики, финансов, инвестиций - всего того, чем занимаются взрослые, профессионально подготовленные люди. Таким образом, участники образовательной смены - 38 человек - смогли попробовать свои силы в разработке проектов в самых разных профессиональных областях.

Для детей были организованы обучающие мастер-классы с участием известных спикеров - представителей бизнеса, общественных организаций, а также победителей кадрового проекта «Моя Мордовия».

По итогам обучения дети представили свои проекты, которые получили высокую экспертную оценку. В том числе участники образовательной смены разработали туристический маршрут по населенным пунктам Рузаевского района, который позволит обеспечить дополнительную занятость для сельских жителей. «Отличная идея для местного самоуправления!» - отметил Врио Главы Мордовии и дал поручение Правительству республики изучить возможность внедрения этого проекта в жизнь.

Артём Здунов с большим вниманием изучил все проекты и предложил свои идеи для их дальнейшего развития и выхода на практическое применение.

Руководитель республики вручил участникам образовательной смены сертификаты об окончании обучающей программы и выразил уверенность, что их знания и профессиональные навыки обязательно будут востребованы.

«Мне очень понравились ваши проекты - они все носят объединяющий характер, направлены на коллективную работу, - отметил Артём Алексеевич. - Вы на правильном пути, ищите свои направления, делитесь с нами своими идеями, мы вас поддержим, ведь мы единая команда «Бинилект».