В республике проходит всероссийский фестиваль «Спорт в село»

20 августа временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов принял участие в первом всероссийском фестивале «Спорт в село». Он проходит под патронатом Минспорта России, Правительства РМ и Российского союза сельской молодежи.

В приветственном слове к участникам Артём Здунов отметил, что для республики проводить первый Всероссийский фестиваль – почетная миссия. «Активное занятие спортом, в первую очередь, должно отражаться на здоровье наших граждан. Я уверен, что через некоторое время наши усилия обязательно приведут к положительному результату. Мы активно участвуем в национальных проектах. Мы завершаем строительство спортивных объектов, которые были заморожены в течение многих лет. В Саранске откроем Универсальный зал, где будут проходить крупные соревнования. В районах и селах будут также открываться катки и многофункциональные спортивные комплексы. Они нужны людям. Будущие чемпионы растут не только в крупных городах», - подчеркнул руководитель республики.

Председатель Российского союза сельской молодежи, уроженка Мордовии, Юлия Оглоблина отметила, что республика стояла у истоков возрождения комплекса ГТО в начале 2000-х годов. Поэтому организация фестиваля именно здесь символична, как ни в каком другом месте.

В фестивале очно и в формате онлайн участвуют более 180 человек из 50 субъектов РФ. Центральным событием станет конференция «Спорт в село: актуальные направления развития физической культуры и спорта на сельских территориях». На ней представят концепцию развития физической культуры и спорта среди сельского населения на период до 2024 года.