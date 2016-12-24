В Мордовии будут внедрять лучшие региональные практики со всей страны

20 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с первым заместителем директора Агентства стратегических инициатив, директором направления «Лучшие практики» Александром Пироженко. Обсуждались вопросы межрегионального обмена инициативами.

В данный момент АСИ разрабатывает сервис «Смартека», в который войдут лучшие практики каждого региона, которые помогают решать социально-экономические проблемы и способствуют достижению национальных целей и задач. Единая среда сделает обмен практиками удобным и результативным.

В качестве примера Александр Пироженко привел программу «Женское здоровье» из Курской области. Благодаря комплексу мероприятий удалось усовершенствовать систему профилактики рака молочной железы. Как результат – смертность от этого заболевания в регионе сократилась в два раза, значительно повысился процент раннего выявления.

Врио Главы РМ подчеркнул, что республика должна активно участвовать во внедрении лучших практик. «Президент РФ поставил перед нами очень серьезные задачи. Для их достижения нужно брать лучшее, что есть в других регионах. Велосипед здесь изобретать не нужно, необходимо активнее изучать опыт других субъектов. Агентство стратегических инициатив собирает самые передовые практики по всей стране. Мы должны наладить максимально эффективное сотрудничество», - отметил Артём Здунов.

И.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексею Грибанову поручено изучить полный список региональных практик и оценить, насколько они применимы для Мордовии.