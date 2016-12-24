Почтальоны доставят жителям Республики Мордовия более 2 млн экземпляров подписных изданий

Получатели периодических печатных изданий - порядка 92 000 жителей республики. С июля по декабрь этого года жители Мордовии получат 2,23 млн экземпляров газет и журналов. Из них 97% составляют газеты, оставшаяся пресса - журналы.

Больше всего периодики (82% от общего подписного тиража) выписали жители сельской местности. По показателю плотности подписки на одну тысячу жителей самыми читающими в регионе стали подписчики Дубёнского района, на втором месте – подписчики Темниковского района. Тройку лидеров замыкает Ичалковский район. Кроме того, активно выписывают периодику в Ардатовском и Торбеевском районах республики.

В топ самых популярных изданий входят районные и федеральные газеты. Среди тематических газет подписчики региона чаще всего выбирают издания, посвященные здоровому образу жизни, кулинарии и садоводству – «1000 советов», «Здоровый образ жизни», «Моя прекрасная дача». Юридические лица выписывают специализированные издания.

До 31 августа проходит досрочная подписная кампания на первое полугодие 2022 г., когда можно выписать газеты и журналы по действующим ценам. Оформить подписку на любой период от одного месяца до года жители республики могут во время визита почтальона, в своем почтовом отделении, а также онлайн на сайте или в мобильном приложении Почты России.

«Второй год подряд в связи со сложной эпидемиологической обстановкой жители республики все чаще оформляют подписку дистанционно на сайте Почты России и в мобильном приложении. Весомым преимуществом этого способа является то, что наши клиенты могут, не выходя из дома, выписать газеты и журналы не только для себя, но и для родных и друзей на любой почтовый адрес в любом регионе России. Для этого необходимо лишь указать фамилию, имя, отчество и точный адрес получателя. Оплатить стоимость подписки можно на сайте Почты России или в приложении без комиссии с помощью банковской карты», - отметил заместитель директора УФПС Республики Мордовия Владимир Девяткин.

На сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении также можно принять участие в благотворительной акции «Дерево добра», когда любой желающий может подарить подписку на журналы и газеты детским домам, школам-интернатам, домам престарелых, сельским библиотекам и другим социальным учреждениям региона. В 2020 г. в рамках этой благотворительной акции жители Мордовии выписали около 1 000 экземпляров различных периодических изданий в адрес социальных учреждений.