В Саранске открылся первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания

19 августа в Саранске открылся первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания. Форум собрал более 3 тысяч участников из 85 регионов страны, из них в очном формате - более 50 участников из 19 субъектов РФ. В их числе - руководители и представители органов законодательной и исполнительной власти России и регионов, Общественной палаты России, Общероссийского народного фронта, представители специализированных организаций, занимающихся школьным питанием, научных организаций и, конечно же, широкой родительской общественности.



Площадкой проведения значимого мероприятия стал Центр образования «Тавла» - школа № 17 г. Саранска. Врио Главы Мордовии, открывая работу форума и приветствуя его участников, поблагодарил Министерство просвещения Российской Федерации за оказанное доверие и возможность обсудить в таком составе один из самых актуальных на сегодня вопросов.

«Первый год внедрения бесплатного горячего питания показал, что главными вопросами становятся безопасность и качество школьного питания, развитие его инфраструктуры. Эти задачи четко поставлены в поручении Президента России, и их выполнение требует новых современных подходов, - подчеркнул Артём Здунов. - В ходе неформального общения мы сможем выйти на конкретные вещи, которые будем обсуждать на Государственном совете РФ, который состоится уже через несколько дней. Мы должны дать Президенту РФ и членам Правительства РФ конкретные предложения. Тема эта по-настоящему важная. Владимир Владимирович Путин неоднократно указывал на необходимость организации родительского контроля. Нам нужна обратная связь, ведь мы работаем ради здоровья наших детей».



Напомним, что Врио Главы Мордовии возглавляет рабочую группу по вопросам организации питания школьников комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование».



Артём Алексеевич поделился на форуме опытом республики. В Мордовии в каждой школе работают комиссии по горячему питанию, куда входят активисты родительского сообщества. Качеством горячего питания школьников удовлетворены 75% родителей, направивших свои оценки по этому вопросу через портал «Госуслуги» и по горячей линии ОНФ «Школьный завтрак», в Министерство просвещения России.



Как отметил руководитель республики, Мордовия активно взаимодействует с различными специализированными институтами, в частности Институтом отраслевого питания. Сейчас в регионе совместно с федеральными экспертами разработан и проходит процедуру общественной и профессиональной экспертизы проект нового единого стандарта питания школьников. В проекте Стандарта обоснованы общие обязательные требования к качеству школьного питания, к меню и ассортименту продуктов, к предприятиям общественного питания в школах, к технологическому процессу приготовления блюд.



«На одном из заседаний рабочей группы Госсовета было четко сказано: улучшение школьного питания неизбежно приведет к повышению здоровья детей, - сказал Артём Здунов. - Когда мы вкладывали большие силы в спорт, строили стадионы и спортивные площадки, мы увидели результат не только в вовлеченности людей в регулярные занятия спортом, но и отметили снижение количества хронических заболеваний. И если сейчас мы занимаемся школьным питанием, то в перспективе будем наблюдать значительное снижение уровня заболеваний желудочно-кишечного тракта.



В проекте Стандарта прописаны общие обязательные требования к качеству школьного питания, мы представим его на заседании Госсовета. Мы видим, что все должно происходить централизованно. Необходимо привлекать бизнес. А стандарт самих столовых тоже претерпит определенные изменения вплоть до ресторанного уровня с возможностью аутсорсинга услуг. Мы намерены продолжить активный родительский и общественный контроль. Наш принцип: питание должно быть здоровым, полноценным, качественным и доступным».



Свои предложения на площадках Форума внесли многочисленные эксперты. Как подчеркнул подключившийся к дискуссии в режиме ВКС губернатор Кировской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование» Игорь Васильев, в настоящее время по инициативе Президента страны все учащиеся младших классов обеспечены горячим питанием - это беспрецедентная мера поддержки. Еще одна задача, поставленная Президентом РФ, состоит в организации соответствующей инфраструктуры.



«Чтобы обеспечить детей бесплатным, горячим и здоровым питанием, мы должны переоснастить пищеблоки и наладить снабжение качественными, экологически чистыми продуктами. По поручению Владимира Путина мы сейчас дорабатываем федеральную программу по капитальному ремонту школ на 2022-2026 годы. Мы собирали предложения со всех регионов и должны включить в эту программу ремонт пищеблоков там, где это необходимо, - отметил он. - Рабочая группа по организации школьного питания под руководством Артёма Алексеевича Здунова набирает серьезные обороты в работе с привлечением родительской общественности и экспертного сообщества. Я думаю, что деятельность рабочей группы не закончится и после проведения Госсовета».



Первый заместитель Председателя Комитета по образованию и науке Государственной думы России Геннадий Онищенко отметил, что в рамках этой работы очень важно переломить навязываемую с Запада культуру так называемого мусорного питания – это необходимо для сохранения здоровья подрастающего поколения. И здесь без самих родителей не обойтись. Ведь, как особо было подчеркнуто участниками форума, школа и семья должны выступать единым фронтом в вопросах здорового питания. Если в семье не прививаются соответствующие традиции – то и школе будет очень сложно приобщить детей к полезной еде.



Как отметил руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев, главная задача родительского сообщества в этой работе – не столько контроль, сколько участие.



Представитель Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев добавил, что очень важно, чтобы в составе родительских комиссий по контролю за качеством питания в школах были люди, имеющие профессиональное отношение к этому, тогда контроль будет максимально объективным.



Председатель Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» Юлия Оглоблина отметила значимость привлечения самих детей к выращиванию натуральных продуктов питания – через пришкольные участки, теплицы, а также обратила внимание на необходимость допуска небольших производителей к поставкам продуктов для школ, ведь, как правило, их продукция отличается высоким качеством.



Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, подводя итоги широкого обсуждения, подчеркнул, что Мордовия становится федеральным центром развития всех компетенций в системе школьного питания.



Врио Главы Мордовии Артём Здунов отметил, что рабочая группа вынесет на рассмотрение Госсовета ряд предложений по повышению качества и безопасности питания школьников. В их числе – проведение пилотных проектов по внедрению механизмов государственно-частного партнерства, формированию производственно-логистической инфраструктуры, а также максимальное использование возможностей региональных АПК за счет организации целевого производства обогащенной продукции, полуфабрикатов и готовых блюд заданного качества для школьного и дошкольного питания.