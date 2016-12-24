Компания «РМ Рейл» повысила зарплату сотрудникам основных рабочих профессий

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Компания «РМ Рейл», ведущий производитель подвижного состава России, пересмотрела уровень зарплаты основных рабочих профессий. Увеличенные тарифы на предприятиях начали действовать с 1 августа, - сообщает пресс-служба группы предприятий.
Компания увеличила тарифы для таких ключевых производственных профессий, как электросварщики, слесари-сборщики, обрубщики, маляры и др. Это коснулось 3 368 человек, почти половины всего коллектива «РМ Рейл». Рост в среднем составил 10% и выше. При 100%-й выработке и должном качестве продукции сотрудники получат зарплату за август уже с учетом нового коэффициента.
Компания неоднократно пересматривала уровень зарплат, однако это зависело от реализации проектов по улучшению технологических процессов. Массовый пересмотр стал возможным благодаря стабильной загрузке и росту производства всего продуктового ряда – грузовых вагонов, литья, нефтехимического оборудования, контейнеров и блок-модулей.
Ирина Матросова, директор по управлению персоналом «РМ Рейл»:
- Мы стараемся поддерживать конкурентные зарплаты сотрудников – это один из главных принципов кадровой политики компании. Решение об изменении тарифов было принято на основании роста производительности труда, улучшения техпроцессов, мониторинга конкурентной среды в регионах. Все наши площадки загружены, открыт прием дополнительного персонала. Кроме финансовой мотивации, мы готовы предложить программы обучения рабочим профессиям, модули по развитию лидеров, также действует Фабрика знаний и умений, школа мастеров.
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