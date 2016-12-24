Работник агрофермы оставил руководителя без денег и машины

Довольно странную воровскую акцию провернул 50-летний житель поселка Ялга, совершенно открыто обворовавший своего начальника.

Как сообщает МВД по РМ, 11 августа в дежурную часть полиции Старошайговского района поступило сообщение руководителя агрофермы о том, что у него похищены документы, деньги в сумме 24 000 рублей и угнан личный автомобиль «Нива».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена - им оказался работник этого же сельхозпредприятия. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в Саранске. В отделе полиции он полностью признал свою вину.

50-летний мужчина пояснил, что знал, где находятся у его работодателя денежные средства. Поэтому днем он спокойно зашел в каптерку фермы, забрал портмоне с 24 тысячами рублей и документами руководителя, после чего сел в его «Ниву» и уехал в Саранск. В городе он оставил машину во дворе одного из домов Пролетарского района и отправился по питейным заведениям. Все похищенные деньги мужчина предполагал потратить на свои цели. Часть денежных средств у него была изъята полицейскими при задержании, угнанная автомашина обнаружена в технически исправном состоянии по улице Победы.

Возможно, между руководителем и работником имел место конфликт в вопросе оплаты труда - тогда этой странной эскападе найдется хоть какое-то объяснение. Впрочем, по данным правоохранителей, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления и освободился из мест лишения свободы в прошлом году.

В настоящее время житель поселка Ялга заключен под стражу. Ему вменяются две статьи УК - «Кража» и «Неправомерное завладение транспортным средством».