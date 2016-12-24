В Мордовии создадут сервис «Земля для стройки» на Публичной кадастровой карте

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Правительство Мордовии и региональное управление Росреестра организуют обмен сведениями о земельных участках, сообщает пресс-служба Управления. Результатом станет новый сервис на Публичной кадастровой карте - «Земля для стройки».
Сейчас в республике определено 53 населенных пункта с наиболее высоким спросом на жилую недвижимость, выявлено 115 земельных участков и территорий площадью 3,4 тысяч гектаров для дальнейшего вовлечения в оборот.
После того, как данные о земельных участках будут внесены на Публичную кадастровую карту, в сервисе «Земля для стройки» появится маркировка в виде синих кружков - это будут земельные участки, пригодные под жилищное строительство.
«Нововведение необходимо для того, чтобы потенциальные инвесторы, предприниматели и граждане в режиме онлайн могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли на Публичной кадастровой карте. Сервис обеспечит связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами», - пояснила заместитель начальника отдела землеустройства Управления Галина Переведенцева.
Сервис создается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
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