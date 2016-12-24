В Мордовии сотрудники Росгвардии проведут рейдовые мероприятия по соблюдению правил охоты

Распил на расчистке
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С 21 августа 2021 года на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий Мордовии открывается любительская и спортивная охота на пернатую дичь (за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в зеленых зонах лесов республики, а также занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Мордовия).
В целях предупреждения нарушений и обеспечения государственного контроля за соблюдением законодательства об обороте оружия Управлением Росгвардии по РМ в период с 20 по 22 августа 2021 года будет проведено профилактическое мероприятие «Охотник».
Для проведения рейдов в районах республики будут сформированы совместные группы из сотрудников территориальных подразделений Росгвардии, представителей Республиканского центра охраны лесов и животного мира, а также охотничьих хозяйств (охотпользователей).
Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ сообщает, что в ходе проведения мероприятия будет проводиться профилактическая работа по недопущению и пресечению фактов незаконной охоты, неправомерного применения и использования оружия, а также проверка условий сохранности (хранения) оружия по месту временного пребывания (по месту жительства) граждан – владельцев оружия.
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В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
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