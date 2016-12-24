В Саранске полиция ищет 50-летнего похитителя женских брюк

Торжество футбола и связь поколений
Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021
Полиция Саранска устанавливает личность неизвестного мужчины, причастного к совершению кражи из магазина. По предварительным данным, вечером 16 августа этот субъект похитил женские брюки из магазина в торговом центре МАКС в Саранске.
Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см. Был одет: футболка поло белого цвета, брюки черного цвета, серая кепка, туфли черного цвета.
Если вам, что-либо известно о местонахождении или личности указанного гражданина, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88 или 102.
Поделиться в соц. сетях:
Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021
Из подручных средств дамы за решеткой создали своими руками платья
МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»
Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
В Ковылкино сотрудников ГИБДД поймали на взятке
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
Владелец ресторана «Самовар» уже купил билеты на Мальдивы
В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
В республике организатору наркобизнеса дали 17 лет колонии