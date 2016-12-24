В Саранске полиция ищет 50-летнего похитителя женских брюк

Полиция Саранска устанавливает личность неизвестного мужчины, причастного к совершению кражи из магазина. По предварительным данным, вечером 16 августа этот субъект похитил женские брюки из магазина в торговом центре МАКС в Саранске.

Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см. Был одет: футболка поло белого цвета, брюки черного цвета, серая кепка, туфли черного цвета.

Если вам, что-либо известно о местонахождении или личности указанного гражданина, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88 или 102.