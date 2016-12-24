Министр экономического развития России Максим Решетников заявил об особом внимании к Мордовии

Министр экономического развития России Максим Решетников и Врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов в рамках рабочей встречи обсудили вопросы социально-экономического развития республики.



«Ключевые показатели социальной и экономической сфер Мордовии пока остаются ниже среднероссийских, есть вопросы с устойчивостью регионального бюджета ввиду накопленных проблем. Правительство РФ оказывает республике дополнительную поддержку: в прошлом году регион получил более 10 млрд рублей дотаций – это больше «доковидного» времени на 4 млрд. Мы поддерживаем многие регионы, но к Мордовии сейчас особое внимание», - отметил Максим Решетников.



По словам министра, в республике есть точки роста в IT-отрасли, развивается центр оптоэлектронного приборостроения. Дополнительный импульс экономике региона может дать развитие туризма, в настоящее время Мордовия совместно с Нижегородской областью создает межрегиональный паломническо-туристический кластер.



Также министр отметил успехи республики в реализации национального проекта «Производительность труда». Участниками данного проекта на территории региона являются 44 предприятия, показатели реализации проекта выполняются в полном объеме.



Врио Главы Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что все усилия, которые сейчас прикладываются руководством региона, направлены на повышение качества жизни в республике, повышение зарплат и увеличение объемов инвестиций. «Мы продолжим развивать ТОСЭР в Рузаевке. Еще одно важное направление – создание промышленного парка на неиспользуемых площадях светотехнического завода «Лисма». Будем уделять большое внимание поддержке малого и среднего предпринимательства», - отметил Артем Здунов.