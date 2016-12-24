В Саранск с визитом прибыл военно-морской атташе посольства Индии Маниш Чадха

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Сегодня в столицу Мордовии прибыли с визитом военно-морской атташе посольства Индии Маниш Чадха и его заместитель Маянк Каточ. Гости посетят Кафедральный собор Феодора Ушакова, а также возложат цветы к памятнику святому праведному воину. Напомним, что в этом году отмечается 20-летие со дня канонизации прославленного адмирала Российского флота.
2 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с делегацией из Индии, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации Д.Б. Венкатешем Вармой. Тогда стороны обсудили сотрудничество в различных сферах – сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине, спорте и подготовке школьников – участников международного олимпиадного движения.
Возвратившись в Москву, Д.Б. Венкатеш Варма направил в адрес Артёма Здунова благодарственное письмо за оказанный теплый прием. В частности в нем говорится: «Наша встреча прошла в продуктивном формате. Мой визит в прекрасную Республику Мордовия добавит новую грань особому привилегированному стратегическому партнёрству между Индией и Россией. Региональное сотрудничество играет особо важную роль в отношениях между нашими странами».
Посол также выразил слова благодарности руководству МГУ им. Н.П. Огарева за заботу и благосостояние индийских студентов, обучающихся в университете.
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