Застройщики Мордовии осваивают электронное взаимодействие с Росреестром

Новое расписание
С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
В Росреестре РМ провели семинар с крупными застройщиками республики по вопросам электронного взаимодействия.
На обучении эксперты ведомства рассказали специалистам строительных компаний об особенностях работы в личном кабинете пользователя по созданию и обработке заявок о проведении учетно-регистрационных действий в электронной форме, о стратегических направлениях развития Росреестра и о достижениях ключевых показателей деятельности на 2021 год.
«Цифровизация услуг обеспечит не только застройщикам, но гражданам, кредитным организациям и органам власти новый уровень качества предоставления государственных услуг и еще больший объем возможностей, например, срок регистрации по документам, представленным в электронном виде, составляет от 1-3 рабочих дней вместо 7», - сообщает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.
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С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
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