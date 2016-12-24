Застройщики Мордовии осваивают электронное взаимодействие с Росреестром

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В Росреестре РМ провели семинар с крупными застройщиками республики по вопросам электронного взаимодействия.

На обучении эксперты ведомства рассказали специалистам строительных компаний об особенностях работы в личном кабинете пользователя по созданию и обработке заявок о проведении учетно-регистрационных действий в электронной форме, о стратегических направлениях развития Росреестра и о достижениях ключевых показателей деятельности на 2021 год.

«Цифровизация услуг обеспечит не только застройщикам, но гражданам, кредитным организациям и органам власти новый уровень качества предоставления государственных услуг и еще больший объем возможностей, например, срок регистрации по документам, представленным в электронном виде, составляет от 1-3 рабочих дней вместо 7», - сообщает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.

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