Застройщики Мордовии осваивают электронное взаимодействие с Росреестром

В Росреестре РМ провели семинар с крупными застройщиками республики по вопросам электронного взаимодействия.

На обучении эксперты ведомства рассказали специалистам строительных компаний об особенностях работы в личном кабинете пользователя по созданию и обработке заявок о проведении учетно-регистрационных действий в электронной форме, о стратегических направлениях развития Росреестра и о достижениях ключевых показателей деятельности на 2021 год.

«Цифровизация услуг обеспечит не только застройщикам, но гражданам, кредитным организациям и органам власти новый уровень качества предоставления государственных услуг и еще больший объем возможностей, например, срок регистрации по документам, представленным в электронном виде, составляет от 1-3 рабочих дней вместо 7», - сообщает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.