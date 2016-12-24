На неиспользуемых площадях «Лисмы» разместят новые производства

Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание с членами кабинета министров по вопросам размещения на неиспользуемых площадях «Лисмы» новых производств.



Свободных производственных площадок у светотехнического завода, который в свое время был крупнейшим предприятием республики, сейчас достаточно. Они никак не задействуются, имущественный комплекс постепенно приходит в запустение. Врио Главы Мордовии поставил перед Минпромом республики задачу вплотную заняться поиском резидентов, которым можно предложить площадки с необходимой инфраструктурой для размещения на них новых производств, а также проработать для них механизмы господдержки.



Также на совещании обсуждались вопросы, связанные с закрытием задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.