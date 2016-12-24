Президент России назначил Валерия Кияйкина Председателем Верховного Суда Мордовии

16 августа Президент России Владимир Путин назначил Председателя Верховного Суда Мордовии. Соответствующий указ Президента РФ от 16 августа опубликован на сайте нормативных правовых актов. Кияйкин Валерий Михайлович наделен на 6-летний срок полномочиями Председателя Верховного Суда Республики Мордовия.



Кияйкин Валерий Михайлович родился 1961 году. Окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева. Работал стажером, а затем – судьей Октябрьского районного народного суда Саранска. С 1993 года занимал должность судьи Верховного суда Республики Мордовия. В 2008 году назначен председателем Лямбирского районного суда. С 2016 года руководил Октябрьским районным судом Саранска. С 2019 года работает судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре.



Награжден почетными грамотами от Государственного Собрания Республики Мордовия, Председателя Верховного Суда Республики Мордовия, имеет Благодарность Главы Республики Мордовия. Валерию Кияйкину присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Мордовия». Стаж работы судьей - более 30 лет.