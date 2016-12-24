Президент России назначил Валерия Кияйкина Председателем Верховного Суда Мордовии

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16 августа Президент России Владимир Путин назначил Председателя Верховного Суда Мордовии. Соответствующий указ Президента РФ от 16 августа опубликован на сайте нормативных правовых актов. Кияйкин Валерий Михайлович наделен на 6-летний срок полномочиями Председателя Верховного Суда Республики Мордовия.
Кияйкин Валерий Михайлович родился 1961 году. Окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева. Работал стажером, а затем – судьей Октябрьского районного народного суда Саранска. С 1993 года занимал должность судьи Верховного суда Республики Мордовия. В 2008 году назначен председателем Лямбирского районного суда. С 2016 года руководил Октябрьским районным судом Саранска. С 2019 года работает судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре.
Награжден почетными грамотами от Государственного Собрания Республики Мордовия, Председателя Верховного Суда Республики Мордовия, имеет Благодарность Главы Республики Мордовия. Валерию Кияйкину присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Мордовия». Стаж работы судьей - более 30 лет.
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