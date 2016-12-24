Победителями четвертого сезона проекта «Профстажировки 2.0» стали студенты из Мордовии

Подведение итогов конкурса прошло в смешанном онлайн и офлайн-формате с победителями прошлых сезонов проекта «Профстажировки 2.0», которые уже добились успеха и получили работу в компаниях, для которых выполняли кейсы. «Профстажировки 2.0» - совместный проект АНО «Россия - страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. В числе победителей - студент из Республики Мордовия Антон Земсков.

Все победители четвертого сезона получили приглашение пройти стажировки в компаниях-работодателях, кейсы которых студенты выполняли на проекте, а некоторые ребята не только завершили свои стажировки, но и получили приглашения на постоянную работу. Среди компаний-работодателей есть как небольшие региональные организации, так и крупные федеральные, например, «Россети», группа «ГАЗ», «Почта России», «ЕВРАЗ», «Роскосмос», «ДОМ.РФ».

«В этом сезоне победителями стали 704 студента из 66 регионов и 226 образовательных учреждений. Это серьезный рост по сравнению с прошлыми сезонами, что подтверждает актуальность и важность проекта для целеустремленных ребят, которые еще будучи студентами задумываются о будущем профессиональном развитии и карьере», - поделился заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.

Работа с победителями и участниками проекта будет продолжаться. В планах проекта - проведение специальных отраслевых мероприятий с экспертами и профессионалами.

«В этом сезоне мы решили сделать распределенный финал. Сегодня прошло мероприятие, где выпускники прошлых лет пообщались с победителями этого сезона, поделились эмоциям от участия в проекте и планами дальнейшего профессионального развития. В ближайшее время мы будем собирать ребят на экспертные обсуждения по отдельным отраслям, например, здравоохранение, строительство и жилье, транспорт», - рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».