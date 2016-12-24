Поисковикам - отдельный праздник

Учредить в России День поисковика предложил министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», - сказал Лавров.

По словам сопредседателя Общероссийского народного фронта Елены Цунаевой, можно было бы учредить этот праздник 13 марта. «В этот день в 1988 году состоялся первый всесоюзный поисковый слет поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут Вахту Памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране», - пояснила Цунаева.