Поисковикам - отдельный праздник

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Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
Учредить в России День поисковика предложил министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
«Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», - сказал Лавров.
По словам сопредседателя Общероссийского народного фронта Елены Цунаевой, можно было бы учредить этот праздник 13 марта. «В этот день в 1988 году состоялся первый всесоюзный поисковый слет поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут Вахту Памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране», - пояснила Цунаева.
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Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
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