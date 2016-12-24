В Саранске некоторые дома остаются «безхозными» накануне отопительного сезона

В Администрации Саранска в ходе мониторинга подготовки городских домов к отопительному сезону пришли к выводу, что все работы производятся в соответствии с графиком. Единственная проблема возникает с домами, которые остаются «безхозными».



«В нашем районе возникают вопросы только по тем домам, где нет управляющих компаний, - сказал глава Администрации Ленинского района Александр Юткин. - Жителям мы неоднократно разъясняли – встречались на местах, развешивали объявления, что представитель собственников должен заключить договор с любой специализированной организаций на подготовку дома к отопительному сезону. Однако некоторые домкомы и собственники игнорируют это. К таким относится, дом №17 по улице Титова. Неоднократно объявлялся конкурс на определение управляющей компании для этого дома, однако заявок не поступало. У собственников даже нет договоров с аварийными службами. Кто к ним должен выезжать в случае аварии? Наши представители готовы в очередной раз выйти на этот адрес и разъяснить, какой алгоритм нужно соблюсти, чтобы самостоятельно управлять домом, а также заключить прямые договоры с аварийными и другими службами. Такое безразличие со стороны собственников и домкома недопустимо!».