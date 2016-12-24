Артём Здунов проинспектировал ход строительства школы в районе Тавлинской набережной

14 августа, в субботу, временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов проинспектировал ход строительства школы на 1450 мест в районе Тавлинской набережной. Стоимость проекта превышает 1 млрд. 590 млн. рублей. Учреждение образования будет очень востребовано в микрорайоне, так как здесь ведется строительство и регулярно сдаются новые многоэтажные жилые дома.

Эта будет одна из самых современных общеобразовательных школ региона, отвечающая всем стандартам. Большое внимание на территории будет уделено спортивным объектам. Так, запланировано строительство футбольного поля, универсальной баскетбольной и волейбольной площадок, гимнастического участка с тренажерами, хоккейной коробки, беговых дорожек.

На данный момент подрядчик заканчивает работы по уплотнению грунта. На очереди – фундамент. Артём Здунов остался недоволен темпами строительства и потребовал их ускорить. «Пересматривайте график! До зимы нужно завершить максимум работ. Основной упор у нас на август, сентябрь и октябрь. Привлекайте дополнительные силы, если нужно. И начинайте заказывать оборудование параллельно со строительством. Хватит говорить, надо делать», - резюмировал руководитель региона.

И.о. заместителя Председателя Правительства РМ Инсафу Хайруллину поручено взять строительство под личный контроль. Сдать объект должны в августе 2022 года.