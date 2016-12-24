Артём Здунов в День физкультурника принял участие в массовой утренней зарядке

14 августа, в субботу, руководитель республики Артём Здунов присоединился к массовой утренней зарядке, посвященной Дню физкультурника. В ней приняли участие более сотни приверженцев активного образа жизни. Мастер-классы показали прославленные мордовские спортсмены.

Несмотря на пасмурную погоду, в выходной в 7-30 утра в Экопарке на Моховой было многолюдно. На зарядку с чемпионами приехали студенты, представители молодежных объединений и члены спортивных клубов, горожане, для которых Экопарк давно стал любимым зелёным оазисом в центре столицы Мордовии. Для многих утренние пробежки здесь – уже традиция. Комплекс профессиональных упражнений гостям мероприятия продемонстрировали известные во всем мире Олимпийская чемпионка Ольга Каниськина и чемпион мира по греко-римской борьбе Артём Сурков.

Врио Главы Мордовии по окончании получасовой зарядки поздравил всех гостей с праздником и пожелал здоровья и новых спортивных достижений. Эстафету проведения массовой зарядки Саранск передал Рузаевскому району!