Фольклорный ансамбль «Торама» выступит на открытии Чемпионата мира по пляжному футболу

Один из самых ярких творческих коллективов Мордовии – Государственный фольклорный ансамбль «Торама» – вновь представит Мордовию на международном уровне. Фолк-группа выступит 19 и 29 августа на церемониях открытия и закрытия Чемпионата мира по пляжному футболу, который будет проходить в спорткомплексе «Лужники» в Москве. В этот период музыкальный коллектив на площадке фан-зоны продемонстрирует участникам и гостям турнира колорит и богатство мордовской культуры.

Песня «Торамы» на открытии и закрытии Чемпионата объединит национальные команды разных стран и станет своего рода гимном турнира. Она будет посвящена всем участникам и, конечно же, сборной России, которая на первом этапе соревнований сразится с командами из США, Парагвая и Японии.

Следует подчеркнуть, что участие творческого коллектива из Мордовии во многих федеральных и региональных культурно-массовых мероприятиях становится возможным благодаря поддержке руководства республики.