Министерский уровень

Среди победителей кадрового проекта «Моя Мордовия» - новые назначения

14 августа Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым принято решение о новых кадровых назначениях.

Наталья Санина получила должность первого заместителя Министра – начальника управления цифрового развития Министерства информатизации и связи Республики Мордовия.

30 июля Наталья Санина принимала участие в совещании Врио Главы Мордовии Артёма Здунова по стратегическим вопросам цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. В своем докладе она подняла основные проблемы, которые, на ее взгляд, влияют на эффективность межведомственного взаимодействия и скорость принятия управленческих решений, а также вопросы стратегического развития отрасли и создания единой системы цифрового государственного управления Республики Мордовия.

Александр Анохин назначен заместителем Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.

Больше 10 лет он прожил в Мордовии – здесь познакомился с супругой, создал семью. В последнее время работал в Нижнем Новгороде, но после победы в кадровом проекте «Моя Мордовия» принял решение вернуться в регион.