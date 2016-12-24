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Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
13 августа Врио Главы РМ Артём Здунов посетил финальный матч Кубка Мордовии по футболу - 2021. Первый региональный трофей сезона разыграли между собой команда МГПУ им. М.Е. Евсевьева из Саранска и клуб «Автомобилист» из Рузаевки.
Для болельщиков организовали свободный вход на «Мордовия-Арену». Решением Роспотребнадзора по РМ на стадион допустили 500 человек. Матч прошел при строгом соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
Во время перерыва Артём Здунов вручил в преддверии Дня физкультурника благодарности Главы РМ заслуженным ветеранам футбола, которые защищали на полях честь региона на стыке веков. Руководитель республики отметил, что особенно приятно чествовать спортсменов во время матча. «Мы с вами договорились полгода назад, что будем возрождать футбол в Мордовии? Мы это уже делаем», - подчеркнул руководитель республики.
Обладателями Кубка Мордовии по футболу 2021 года стала команда МГПУ им. М.Е. Евсевьева. Они уверенно обыграли рузаевский «Автомобилист» со счетом 2-0.
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Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
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