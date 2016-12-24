Руководитель республики принял решение о ремонте прогулочных дорожек в Пролетарском парке Саранска

13 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов по приглашению Олимпийской чемпионки Ольги Каниськиной посетил тренировку республиканских легкоатлетов в Пролетарском парке Саранска. Руководитель региона оценил условия для тренировок на открытом воздухе и пообщался со спортсменами.



В парке, где занимаются спортсмены, - идеальные условия для ходоков. Все крупные международные старты проходят исключительно на открытом воздухе, поэтому тренировки в лесу максимально приближены к соревнованиям.

Популярен парк не только у спортсменов, но и у жителей Светотехстроя. В тёплое время здесь много гуляющих, люди катаются на велосипедах, роликах и самокатах.



Ольга Каниськина обратилась к Врио Главы РМ с просьбой о приведении дорожек в надлежащий вид. Дело в том, что здесь не было ремонта с 2006 года, и в некоторых местах образовались глубокие трещины. Это очень опасно для спортсменов и может иметь самые тяжелые последствия, вплоть до переломов.



«Мы обязательно проведём ремонт, потому что здесь готовятся спортсмены международного уровня. От условий тренировок зависят и победы. Кроме того, мы не можем подвергать опасности наших горожан, ведь в Пролетарском парке всегда много взрослых и детей. Я уже дал соответствующее поручение о начале подготовительных работ», - сказал Артём Алексеевич.



Руководитель региона также подчеркнул, что завершить работы необходимо до конца строительного сезона.