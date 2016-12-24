Руководитель республики принял решение о ремонте прогулочных дорожек в Пролетарском парке Саранска

В мордовской колонии вынесли «Модный приговор»
Из подручных средств дамы за решеткой создали своими руками платья
13 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов по приглашению Олимпийской чемпионки Ольги Каниськиной посетил тренировку республиканских легкоатлетов в Пролетарском парке Саранска. Руководитель региона оценил условия для тренировок на открытом воздухе и пообщался со спортсменами.
В парке, где занимаются спортсмены, - идеальные условия для ходоков. Все крупные международные старты проходят исключительно на открытом воздухе, поэтому тренировки в лесу максимально приближены к соревнованиям.
Популярен парк не только у спортсменов, но и у жителей Светотехстроя. В тёплое время здесь много гуляющих, люди катаются на велосипедах, роликах и самокатах.
Ольга Каниськина обратилась к Врио Главы РМ с просьбой о приведении дорожек в надлежащий вид. Дело в том, что здесь не было ремонта с 2006 года, и в некоторых местах образовались глубокие трещины. Это очень опасно для спортсменов и может иметь самые тяжелые последствия, вплоть до переломов.
«Мы обязательно проведём ремонт, потому что здесь готовятся спортсмены международного уровня. От условий тренировок зависят и победы. Кроме того, мы не можем подвергать опасности наших горожан, ведь в Пролетарском парке всегда много взрослых и детей. Я уже дал соответствующее поручение о начале подготовительных работ», - сказал Артём Алексеевич.
Руководитель региона также подчеркнул, что завершить работы необходимо до конца строительного сезона.
Поделиться в соц. сетях:
Из подручных средств дамы за решеткой создали своими руками платья
С какой именно - определит жребий
Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова
В Мордовии выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и молодежи
В Саранске из-за жалоб горожан поработают с очистными сооружениями
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 20 августа 2021 года
Мэру Саранска пожаловались, что в «Сити-парке» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика