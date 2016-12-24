13 августа в Доме Республики состоялось чествование ведущих спортсменов и тренеров Мордовии, приуроченное ко Дню физкультурника. За высокие спортивные результаты по итогам 2020 года на чемпионатах и первенствах мира, Европы, России, спартакиадах России (молодежи, учащихся, спортивных школ), кубках мира, Европы, России, этапах кубков мира, Европы и международных соревнованиях спортсмены республики награждены дипломами и денежными премиями. Награды вручил Врио Главы Мордовии Артём Здунов.

«Я от всей души поздравляю вас с заслуженными достижениями и наградами, - сказал руководитель республики. - Несмотря на проблемы, с которыми столкнулся весь мир из-за пандемии, 2020 год принес республике много ярких спортивных побед – в общей сложности 407 медалей различного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях. Приятно отметить, что наши спортсмены продолжают победное шествие и в этом году. Членами сборной Мордовии на соревнованиях всероссийского и международного уровня завоевано 362 награды, из которых 134 золотые. Главным спортивным событием года, конечно же, стали Олимпийские игры в Токио. Шесть спортсменов Мордовии удостоились чести выступить в составе команды нашей страны на главном старте четырехлетия. Лучшего результата из них добился Сергей Емелин, ставший бронзовым призером Олимпиады по греко-римской борьбе».

Врио Главы Мордовии отметил также успехи спортивно-адаптивной школы. В июне Евгений Швецов, 10-кратный чемпион Европы, завоевал 2 золота на континентальном первенстве среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас Евгений готовится к участию в XVI Паралимпийских летних играх, которые стартуют в Токио 24 августа.

Все эти победы дают повод для гордости и служат ориентиром для подрастающего поколения. Как подчеркнул Артём Здунов, важно не только создавать спортивный резерв, но и закладывать основы физической культуры у молодежи, чтобы подрастающее поколение вело здоровый образ жизни. Надо загружать спортивную инфраструктуру республики – это и стадион, и универсальный зал, который будет достроен в этом году.

Все виды спорта важны, и всем нужно уделять внимание.

«Нужно активнее идти в школы с отдельными видами спорта, развивать их, растить новых чемпионов, - сказал Врио Главы Мордовии. – Мы сейчас активно занимаемся и футболом - сегодня у нас состоится финал Кубка Мордовии, в этом виде спорта мы тоже возлагаем большие надежды на молодое поколение. Желаю всем успехов на пути к победам, а они будут, ведь спортсмены трудностей не боятся!»