В Саранске начал работу Всероссийский форум сельской молодежи

13 августа в Саранске состоялось открытие Всероссийского форума сельской молодежи. В столице Мордовии данное мероприятие проходит впервые, его основная цель – обмен эффективными практиками вовлечения молодежи в развитие села, повышения привлекательности сельских территорий, обсуждение и выработка предложений молодого поколения по повышению качества жизни на сельских территориях. На форум приехали представители сельской молодежи из 45 субъектов страны, представители еще 10 регионов принимают участие в онлайн-формате.



Врио Главы Мордовии Артем Здунов в приветственном слове к участникам форума отметил, что в республике сейчас очень много проектов в области сельского хозяйства, регион в последние годы существенно продвинулся в этом направлении, в том числе благодаря участию в различных федеральных программах: «Земский доктор», «Земский учитель».



«Нам сейчас не хватает трудовых ресурсов, не хватает людей на тех производствах, которые уже стали высокотехнологичными, в частности по пищевой переработке. Это хороший и понятный управленческий вызов, с которым мы сейчас работаем», - отметил Артём Здунов.



Несколько участников форума были отмечены благодарностями Главы Республики Мордовия за большой вклад в развитие молодежного движения в республике.



Также перед гостями и участниками форума выступила председатель Российского союза сельской молодежи, член Общественной палаты РФ, наша землячка Юлия Оглоблина. Она отметила, что многие из участников мероприятия уже являются лидерами перемен.



«Хочется, чтобы вас все знали в лицо, чтобы с вас брали пример. И большая задача, чтобы с юных лет прививать любовь к малой родине детям, молодежи. Чтобы каждый знал, что можно здесь, не уезжая далеко, в города, проявить себя, развить свои таланты, заняться любимым делом. И эту задачу, я уверена, мы выполним», - сказала Юлия Оглоблина.



В форуме приняли участие начальник департамента общественно-патриотических проектов Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Ольга Мальцева, в режиме ВКС - руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.



Также на церемонии открытия форума были вручены благодарственные письма Президента Российской Федерации Владимира Путина за бескорыстный вклад в проведение всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».