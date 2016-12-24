Прокуратура наказала ельниковское кафе за музыку «без лицензии»

Прокуратура Ельниковского района привлекла к ответственности руководство местного заведения под незамысловатым названием «Кафе» за публичное воспроизведение музыкальных композиций без лицензионного договора. Об этом сообщает прокуратура республики.

В «Кафе» Ельниковского РАЙПО для создания нужной атмосферы включали песни различных исполнителей, но в таком случае нужен лицензионный договор с Российским авторским обществом. А по нему требуется делать соответствующие отчисления. Понятное дело, в райцентре никто об этом и не задумывался, что повлекло за собой нарушение авторских прав владельцев интеллектуальной собственности.

По результатам проверки прокуратурой района Председателю правления Ельниковское РАЙПО внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо. Кроме того, в отношении руководителя организации возбуждено постановление об административном правонарушении за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.