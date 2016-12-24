Посиделки в саранском кафе закончились поножовщиной

Отдых в саранском кафе для двух молодых мужчин обернулся госпитализацией в больницу с ножевыми ранениями. Медики сообщили в дежурную часть полиции о поступлении к ним 36-летнего местного жителя с проникающим ранением живота и ягодицы. Вместе с ним в больницу доставили его 31-летнего приятеля с раной ягодичной области, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность совершившего преступление. 35-летний житель села Лямбирь был задержан. В отделе полиции он признался в содеянном.

В рамках расследования полицейские установили, что 6 августа на веранде городского летнего кафе кампания приятно проводила время с выпивкой и закуской. Проходящему мимо них еще одному клиенту заведения по какой-то причине не понравилось, как мужчины вели себя с женщиной. Он сделал им замечание. Но на это внимание никто не обратил, застолье продолжилось, как ни в чем не бывало. Между тем, самозваный «воспитатель» решил не оставлять это дело просто так и через несколько минут вернулся к столику с агрессивным «наездом». Завязалась потасовка, во время которой одному из мужчин он нанес ножом удары в живот и бедро, а второму попал по ягодичной области. «Проучив» незнакомцев, опасный посетитель покинул кафе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность совершившего преступление. Им оказался 35-летний житель села Лямбирь, который был задержан и признался в содеянном. У него был изъят нож, которым он орудовал в заведении. Ранее этот субъект привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».