Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) отмечает 20-летие

РТРС образован в 2001 году Указом Президента России № 1031 для решения стратегических задач: формирования единого производственно-технологического комплекса государственных теле- и радиосетей, их эксплуатации, модернизации и развития.

В 2021 году РТРС признан лучшим работодателем отрасли телекоммуникаций России (исследование Randstad Employer Brand Research).

В 2010-е годы РТРС создал крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть в соответствии с федеральной целевой программой развития телерадиовещания. Сеть включает 5040 передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов без абонентской платы.

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» входит в структуру предприятия с 2001 года. Сегодня в филиале работают 78 человек. Цифровая телесеть из 37 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 99,94 % жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Мордовия» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и передачи «Народного телевидения Мордовии» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 3 радиостанции.

В планах РТРС - расширение спектра услуг для удовлетворения нужд федеральных и региональных органов власти, вещателей, операторов связи и иных заказчиков. Заметна востребованность предприятия в мероприятиях национальной программы «Цифровая экономика». На объектах РТРС планируется установить более двух тысяч базовых станций LTE за четыре года. Цель - организовать беспроводной доступ для социально-значимых объектов и малых удаленных поселений.

Инфраструктура РТРС также задействуется для оповещения населения о ЧС и создания центров обработки данных. В перспективе сеть может использоваться для информатизации промышленности и сельского хозяйства посредством Интернета вещей, транспортной телематики, аэронавигации, экологического мониторинга.

Развиваются и традиционные направления деятельности предприятия. С 2018 года РТРС модернизировал почти 1200 объектов радиосети ВГТРК. «Маяк» и «Вести ФМ» появляются в городах с населением более 100 тысяч человек и административных центрах регионов. Программы «Радио России» переводятся в FM-диапазон и получают региональные блоки. В Республике Мордовия модернизация радиосети ВГТРК завершена в 2020 году. Сеть включает одиннадцать передатчиков. Возможность слушать государственные радиопрограммы в FM-диапазоне получили более 87 % жителей республики.

В день рождения предприятия телебашни Биробиджана, Благовещенска, Калининграда, Калуги, Саранска, Сочи, Челябинска и других городов включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. На медиафасаде Останкинской телебашни в течение суток будет демонстрироваться поздравительная открытка, логотип цифрового эфирного телевидения - «бабочка» и логотип компании.