Коронавирус: пациентам саранских больниц требуется все больше кислорода

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 12 августа в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что существенных улучшений с заболеваемостью пока нет. «Число выявляемых новых случаев заражения за последние дни составляет в среднем 70 человек в день, почти 1300 пациентов получают лечение в ковидных госпиталях, 6 районов по недельной заболеваемости на 100 тысяч населения находятся в красной зоне», - подчеркнул Врио Главы Мордовии.

Как доложила и.о. вице-премьера Галина Лотванова, за последнюю неделю было выявлено более 500 случаев пневмоний, в 10 инфекционных госпиталях развернуто полторы тысячи коек. «Госпитализация продолжает оставаться высокой – около 100 человек ежедневно, - подчеркнула она. – В реанимации находятся 112 человек, 71 человек – на ИВЛ».

По информации Минздрава республики, в больнице имени С.В. Каткова был побит рекорд потребления кислорода – вопрос с его поставкой в лечебные учреждения региона находится на особом контроле.

В настоящее время в республике привито почти 270 тысяч человек при плане в 388 тысяч. При этом до начала учебного года, который несет риски увеличения заболеваемости из-за роста контактов между людьми в учебных коллективах, времени остается все меньше. Чем больше человек будут иметь иммунную защиту от COVID-19, тем меньше вероятность вспышек инфекции в образовательных организациях.

Два района – Дубенский и Кадошкинский - уже выполнили план вакцинации (60 % от всего взрослого населения). Близки к завершению Кочкуровский, Теньгушевский, Чамзинский и Ардатовский районы, если не будут снижать набранные темпы. Среди отстающих – городской округ Саранск, Рузаевский, Темниковский, Ковылкинский районы.

Было особо подчеркнуто, что оставшееся до осени время надо использовать по максимуму. Потому что осенью нужно будет вакцинироваться от гриппа – для выработки иммунитета между этими прививками должно пройти не меньше месяца.

Сейчас в республике, как доложил и.о. министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин, имеются все 4 вида вакцины, в том числе поступило более 21 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт», которая тоже используется для первичной вакцинации и станет хорошим подспорьем для иммунизации студентов.