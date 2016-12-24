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Артём Здунов раскритиковал ответственных чиновников за строящийся детский сад на улице Кирова в Саранске
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 12 августа посетил площадку строящегося детского сада на улице Кирова в Саранске. Новое дошкольное учреждение на 250 мест начали возводить в жилом квартале, ограниченном улицами Республиканская, Кирова, Саранская и Грузинская. В этой части города сейчас ведется активная жилая застройка – на месте частного сектора появляются современные многоэтажки, а детский сад здесь всего один – около Пушкинского парка.
В настоящее время на объекте идет отставание от графика строительства, за что Врио Главы Мордовии жестко раскритиковал представителей организации-заказчика, городского округа Саранск, Минстроя и Минобразования республики. И.о. Председателя Правительства Мордовии Владимиру Сидорову поручено взять строящийся детский сад на особый контроль.
«Заказчик строительства затягивает заключение необходимых контрактов, и из-за этого мы можем потерять объекты следующего года,- подчеркнул Артём Здунов. - Я недавно был у министра просвещения России, нам нельзя этого допустить. Заказчик сейчас говорит, что только в сентябре собирается заключать контракты на поставку оборудования. Так не пойдет – заключайте контракты сейчас, в августе!»
На строительной площадке Врио Главы республики дал указание о проведении в ближайшую субботу отдельного рабочего совещания по вопросам наращивания темпов строительства детского сада.
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