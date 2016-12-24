Полиция по размещенной в соцсетях видеозаписи с избиением ребенка в магазине проведет проверку

Нелегальный огнестрел
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Как сообщает МВД по РМ, в социальных сетях 12 августа была размещена видеозапись, на которой видно, как женщина в сетевом магазине наносит побои несовершеннолетнему мальчику. Сотрудниками органов внутренних дел в настоящее время устанавливается личность данной гражданки.
По данному факту отделом полиции №3 УМВД России по го Саранск проводится проверка, в ходе которой будет назначен ряд экспертиз, позволяющих дать правовую оценку действиям женщины.
Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении указанной гражданки, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-02 или 102.
В саранском паблике вКонтакте видеозапись сопровождалась следующим пояснением:
«Прошу обратить внимание органов опеки на данную девушку, мать, которая прилюдно избивала своего ребёнка в супермаркете Spar.
Ей неоднократно было сделано замечание, после грубого матерного ответа персоналу, уточнила «Мой ребёнок - что хочу, то и делаю», и поспешно последовала на выход магазина. Мальчик не издавал ни звука. Плакал бесшумно. На лице были видны следы синяков.
Если вдруг, кто-то узнал данную девушку, ПОЖАЛУЙСТА, предоставьте информацию. Такое не должно оставаться безнаказанно».
Сам ролик - здесь
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