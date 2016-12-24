В Саранске двоих парней будут судить за неудавшийся угон «Газели»

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По информации Следственного комитета по РМ, за угон машины в ближайшее время перед судом предстанут двое жителей Саранска. Примечательно, что одному из них не исполнилось и 18-и лет.
По данным следствия, в ночь на 25 марта 2021 года молодые люди приглядели припаркованную возле жилого дома по улице Косарева «Газель». Через незапертую заднюю дверь они проникли в салон автомобиля и попытались завести двигатель. В это время сработала сигнализация на соседнем авто. Испугавшись обнаружения, парни выскочили из «Газели». Но сигнализация умолкла и через некоторое время они вновь вернулись к претворению своего плана.
Угонщикам удалось завести «Газель», но как только автомобиль начал движение, сидевший за рулем 17-летний юноша понял, что руль заблокирован. Тогда, включив заднюю передачу, они припарковали машину на прежнее место и скрылись.
Авто жителям Саранска угнать не вышло, зато получилось попасть под уголовное преследование. Следствием по этому инциденту была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
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