В Саранске двоих парней будут судить за неудавшийся угон «Газели»

По информации Следственного комитета по РМ, за угон машины в ближайшее время перед судом предстанут двое жителей Саранска. Примечательно, что одному из них не исполнилось и 18-и лет.

По данным следствия, в ночь на 25 марта 2021 года молодые люди приглядели припаркованную возле жилого дома по улице Косарева «Газель». Через незапертую заднюю дверь они проникли в салон автомобиля и попытались завести двигатель. В это время сработала сигнализация на соседнем авто. Испугавшись обнаружения, парни выскочили из «Газели». Но сигнализация умолкла и через некоторое время они вновь вернулись к претворению своего плана.

Угонщикам удалось завести «Газель», но как только автомобиль начал движение, сидевший за рулем 17-летний юноша понял, что руль заблокирован. Тогда, включив заднюю передачу, они припарковали машину на прежнее место и скрылись.

Авто жителям Саранска угнать не вышло, зато получилось попасть под уголовное преследование. Следствием по этому инциденту была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.