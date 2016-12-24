Жители Мордовии активно пользуются услугой отправки посылки за счет получателей

Сервис для физических лиц «Отправка посылки за счет получателя» стал доступен для пользователей мобильного приложения Почты России в 1 квартале этого года. В среднем клиенты федерального почтового оператора в Мордовии отправляют около 20 посылок в месяц за счет получателей.

Чтобы воспользоваться этой услугой, при оформлении отправки посылки в графе «Способ оплаты» нужно выбрать вариант «Получателем». На этапе оплаты нужно нажать кнопку «Отправить ссылку», ссылка станет доступна для отправки получателем любым удобным способом: по электронной почте, в мессенджере и т.п. После оплаты доставки отправителю придет уведомление. И в течение следующих 72 часов отправление необходимо передать в отделение Почты России.

На данный момент сервис доступен пользователям приложения на android, iOS, а также на сайте компании. Напомним, что раньше оплатить доставку мог только отправитель.

Подробнее о том, как получатель может оплатить доставку, читайте на сайте https://www.pochta.ru/support/popular-questions/oplata-dostavki-polucatelem.