Сбербанк будет выплачивать деньги вкладчикам КС Банка

Агентство по страхованию вкладов сообщает, что Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам «КС БАНКА».

В целях максимально оперативного осуществления выплат вкладчикам «КС БАНКА» будут задействованы 126 отделений Сбербанка в 13 регионах России, в том числе в Мордовии - 36 отделений, расположенных во всех районах республики.

О дате начала выплат страхового возмещения будет сообщено дополнительно не позднее 13 августа 2021 года.

По оценкам Агентства, 99,5% вкладчиков АО «КС БАНК» получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.

ПАО Сбербанк будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам АО «КС БАНК» в течение не менее 1 года.

Вкладчики АО «КС БАНК», которые одновременно являются клиентами ПАО Сбербанк, смогут обратиться за выплатой возмещения дистанционно через сервис «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.

Информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru) не позднее 13 августа 2021 года, а также будет опубликована в «Российской газете».