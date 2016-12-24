Сбербанк будет выплачивать деньги вкладчикам КС Банка

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Агентство по страхованию вкладов сообщает, что Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам «КС БАНКА».
В целях максимально оперативного осуществления выплат вкладчикам «КС БАНКА» будут задействованы 126 отделений Сбербанка в 13 регионах России, в том числе в Мордовии - 36 отделений, расположенных во всех районах республики.
О дате начала выплат страхового возмещения будет сообщено дополнительно не позднее 13 августа 2021 года.
По оценкам Агентства, 99,5% вкладчиков АО «КС БАНК» получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.
ПАО Сбербанк будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам АО «КС БАНК» в течение не менее 1 года.
Вкладчики АО «КС БАНК», которые одновременно являются клиентами ПАО Сбербанк, смогут обратиться за выплатой возмещения дистанционно через сервис «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.
Информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru) не позднее 13 августа 2021 года, а также будет опубликована в «Российской газете».
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