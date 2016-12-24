Бизнесмена Самвела Мкояна отправили под домашний арест

Сегодня в Ленинском суде Саранска избрали меру пресечения для бизнесмена Самвела Мкояна. Его вместе с гендиректором «УК «Нектарин» Денисом Черновым обвиняют в уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов рублей. Только сумма налогового ущерба государству к моменту судебного заседания выросла с 15 миллионов до 41 миллиона - точный размер определит финансовая экспертиза.

Представитель Следственного комитета по РМ просил суд отправить Мкояна под домашний арест. Формулировки стандартные - подозреваемый может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей. Кроме того, у бизнесмена оперативники нашли уже купленные для всей семьи билеты на Мальдивы. Мкоян имеет заграничный паспорт, а с учетом того, что причастность к преступлению он не признает, с Мальдив можно рвануть в любую точку мира.

Разумеется, сам фигурант уголовного дела и его адвокат возражали против домашнего ареста и настаивали на более мягком ограничении свободы. Но суд согласился со стороной обвинения и отправил Самвела Мкояна под арест в его квартиру по улице Коммунистическая до 21 октября 2021 года включительно.

В ходе слушаний выяснились и некоторые подробности расследования. В ходе следственных действий было проведено 9 обысков, а само уголовное дело было возбуждено ещё в июне этого года. Но на задержание бизнесмена правоохранители пошли после того, как он в августе приобрел билеты для отдыха за границей.

Фото: Инстаграм