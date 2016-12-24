Анастасия Гришнева назначена первым заместителем министра спорта и молодежной политики РМ

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Врио Главы РМ Артём Здунов подписал Распоряжение о назначении на должность первого заместителя министра – начальника Управления по делам молодежи Министерства спорта и молодежной политики РМ. Им стала директор центра развития проектных компетенций МГУ им. Н.П. Огарева «Точка кипения» Анастасия Гришнева – участница республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия», состоявшегося в регионе при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».
31-летняя уроженка и жительница Саранска окончила в 2013 году Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Менеджмент». Трудовая деятельность по большей части была связана с родным вузом, много лет она возглавляла Студсовет МГУ. Занимала должность директора департамента по операционному управлению временной инфраструктурой АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению ЧМ-2018». Отвечала за подготовку и проведение матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Саранске, в частности, была организатором фестиваля болельщиков ФИФА в столице Мордовии. Имеет ряд государственных наград.
В 2021 году Анастасия Гришнева приняла участие в кадровом проекте «Моя Мордовия». На одном из брифингов она так сформулировала свои мотивы: «Участие в проекте «Моя Мордовия» — это возможность заявить о готовности совершать изменения, которые сделают нашу республику экономически стабильной, конкурентоспособной и привлекательной для жизни».
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