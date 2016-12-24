В Мордовии ДТП унесло жизни трех человек

Дилер работал по нескольким регионам
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
По информации Госавтоинспекции республики, 10 августа в Большеберезниковском районе Мордовии произошло ДТП, в котором погибли три человека. В 23:30 на автодороге Саранск - Б.Березники - Дубенки 40-летний мужчина за рулем «Приоры» при развороте на проезжей части дороги не предоставил преимущество двигавшейся прямо грузовой «Газели». В результате ДТП находившиеся в «Приоре» люди погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Это - 40-летний водитель, 37-летний пассажир и еще один находившийся в салоне авто мужчина, личность которого сразу идентифицировать не удалось. 31-летний водитель «Газели» получил травмы, с которыми был госпитализирован больницу. Как отмечают в Госавтоинспекции, ранее водитель отечественной легковушки 72 раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости, его кровь будут исследовать на наличие алкоголя.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова
Мэр Саранска призвал учитывать реальное положение дел при подготовке домов к отопительному сезону
В Мордовии выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и молодежи
Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
Мэру Саранска пожаловались, что в «Сити-парке» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
В Темниковском районе Мордовии из-за лесных пожаров введен режим ЧС
Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 20 августа 2021 года