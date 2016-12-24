Почтальон из Мордовии получила благодарность Президента Российской Федерации

Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотруднице почтового отделения в городе Ардатов Серафиме Морковкиной за многолетний добросовестный труд. Распоряжение о поощрении глава государства подписал 6 августа 2021 года.

Серафима Морковкина ровно половину жизни трудится на Почте - её стаж в компании уже 30 лет. Она устроилась почтальоном в августе 1991 года. Все эти годы Серафима Николаевна трудится в одном почтовом отделении и на одном доставочном участке в городе Ардатов.

Участок, который обслуживает почтальон, расположен на самой окраине районного центра. На его территории находится 420 жилых домов, в которых проживает около 250 человек. Половина жителей – пенсионеры, которым Серафима Николаевна доставляет на дом пенсии и социальные выплаты, периодические издания, принимает платежи за коммунальные услуги, телефонию, в адрес налоговой службы. Несмотря на удаленность участка, почтальон помогает с продуктами и другими товарами, которые просят купить жители.

Во время пандемии именно благодаря помощи Серафимы Николаевны жители участка из группы риска смогли оставаться дома и получать нужные услуги, товары, а также поддержку и внимание.

В почтовом отделении в Ардатове работает шесть почтальонов. У Морковкиной самый большой стаж и самые высокие производственные показатели. Все молодые сотрудники осваивали профессию под опекой Серафимы Николаевны, и именно она учила новичков тонкостям работы с клиентами. Коллеги по отделению первыми узнали о награде и поздравили заслуженного почтальона.

«Серафима Николаевна – трудолюбивый и ответственный сотрудник, доброжелательный и очень скромный человек. Многолетним трудом, лучшими своими качествами она заслужила эту награду. Мы рады за нее, это настоящий праздник для всего нашего коллектива. Приятно, что представителей таких простых, но очень нужных людям профессий, как почтальоны, замечают и так высоко оценивают в нашей республике и стране. Мы поздравляем Серафиму Николаевну и надеемся, что она еще долгие годы будет работать рядом с нами», - отметила начальник почтового отделения Ардатов Светлана Фокина.

Сама почтальон знала, что ее планируют наградить, но не предполагала, что награда будет столь значимой. «Мне до сих пор не верится, что это произошло в моей жизни! Я никогда не думала о грамотах и дипломах, просто старалась работать хорошо, чтобы жители моего участка были довольны моей работой и почтовыми услугами. Теперь буду трудиться еще лучше - благодарность Президента ко многому обязывает», - говорит Серафима Николаевна.

Это не первая награда почтальона - в 2018 году за многолетний и добросовестный труд региональное Правительство и Почта России наградили Серафиму Николаевну Почетной грамотой Республики Мордовия.